Kytarista Al McKay: Když jsme hráli v Los Angeles, chodil na nás Michael Jackson

Je to pro nás extrémní pocta. Nikdy jsme nic takového nečekali. Skladbu September jsme vydali v roce 1978, tedy před více než čtyřiceti lety. Nyní se vrátila ke své původní síle, jsem na to pyšný. Děkuji Aleemu Willisovi a Mauriceovi Whiteovi, s nimiž jsem ji napsal, za spolupráci. Myslím, že jsme byli skvělý tým a podařila se nám skvělá píseň.

To se týkalo jiné kapely. S Mauricem Whitem jsme složili písně pro album Best of My Love americké soulové skupiny The Emotions. Za ně jsme získali první zlatou desku, bylo první v hitparádě a také získalo Grammy. To pro mě asi navždy zůstane nejmilejší vzpomínkou. I dnes z toho mám pořád radost.