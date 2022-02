Kurátorka Daniela Mrázková o své knize: Rozhodovala fotka se zajímavým příběhem

Já to beru jako volné navázání. Novou knihu jsem skládala z příběhů, které jsou za slavnými fotografiemi skryty a které, seřazeny do chronologie času, vlastně vyprávějí další příběh. Příběh života a světa pokrývající období od konce předminulého století po současnost. Ano, lze říct, že jde o jakýsi volný druhý díl Příběhu fotografie.

Sám Paul McCartney vzpomínal na to, jak jim Dežo říkal, co a jak mají dělat, a oni to opravdu dělali. Proto jsou Brouci na tom známém snímku ve výskoku kdesi v parku, kde prý skákali jako o závod. Bohužel jejich spolupráce po třech letech skončila kvůli Johnu Lennonovi, kterému sláva stoupla do hlavy a už nechtěl Deža poslouchat.