Kunderova Slavnost bezvýznamnosti z roku 2013 vyšla v češtině

Kareninová v poznámce ke knize napsala, že při překladu do češtiny neustále myslí na to, jak by to spisovatel napsal česky. Řídí se prý také Kunderovou esejí Překlad jedné věty, v němž uvedl, že překlad je krásný, když je věrný. Kareninová také studovala veškerou českou Kunderovu tvorbu, aby co nejvěrněji zachytila jeho používání jazyka. Kundera totiž nechtěl překlady povolit, protože měl špatné zkušenosti s neoficiálními překlady.