Zdeněk Piškula se ve své roli šlechtice pořádně zapotil, než si osvojil jízdu na koni

Jenže při natáčení na hradě Lemberk už začalo jít do tuhého. „Tam mě posadili na koně, který měl před sebou dlouhý výhled, takže běžel jako magor. A já jsem běžel s ním, nic jiného mi nezbývalo,“ uzavírá Piškula.

Toho diváci uvidí v Poslední aristokratce především vedle mladé herečky Yvony Stolařové, která ztvárňuje poslední aristokratku Marii. A co by dělal mladý herec jako skutečný šlechtic? „Já si to představuju tak, že kdybych byl šlechtic, měl bych koně, rajtky a ze zámku bych si udělal spíš trochu farmu,“ směje se Piškula.