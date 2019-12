Kulturní skandály 2019. Nekonečná obtěžování i falešná Madonna na Eurovizi

Loni na konci roku byl obviněn hollywoodský producent Harvey Weinstein, že sexuálně obtěžoval herečky a další ženy ve filmové branži. Kauza se přelila do roku letošního. Weinsteina obvinilo u civilních soudů více než osmdesát žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové.

V květnu však dosáhl s desítkami z nich dohody. Souhlasil s tím, že jim vyplatí v součtu 44 milionů dolarů (více než miliardu korun), pokud žalobu stáhnou. Dvou hlavních kauz projednávaných před tribunálem v New Yorku se přitom dohoda netýká. Začátek procesu byl ze září letošního roku posunut na leden 2020.

Ve stejném měsíci zasadila dvaašedesátiletá francouzská fotografka Valentine Monnierová další ránu režisérovi Romanu Polanskému. Sdělila, že ji v roce 1975 jako osmnáctiletou znásilnil. List The New York Times napsal, že je šestou ženou, jež Polanského veřejně obvinila ze sexuálního útoku . Francouzský režisér polského původu prostřednictvím svého právníka obvinění důrazně odmítl.

V září nicméně skončil svou práci v newyorské Metropolitní opeře, a to před premiérou opery Macbeth, v níž měl hlavní roli. Deníku New York Times řekl: „Debutoval jsem v Metropolitní opeře v sedmadvaceti letech a zpíval jsem v tomto vynikajícím divadle jednapadesát skvělých let.“

Tradiční živnou půdou pro skandály bylo i v letošním roce finále soutěže Eurovision Song Contest, které se uskutečnilo v květnu v izraelském Tel Avivu. Začalo to tím, že se ukrajinská veřejnoprávní stanice NSTU už v únoru nepohodla s vítězkou národního kola Maruv, vlastním jménem Hannou Korsunovou, a ta se závěrečných kol odmítla účastnit.

Důvodem bylo to, že občas vystupuje ve znepřáteleném Rusku a Ukrajinci jí dali k podpisu smlouvu, podle které se měla dočasně koncertů tam vzdát. Zpěvačka prohlásila, že je ochotna zrušit turné v Rusku, ale nehodlá přistoupit na další požadavky v kontraktu. Ty dokonce považovala za cenzuru.

Během Eurovize se podivně profilovala běloruská národní porota. „Zjistili jsme špatné započítání bodů v důsledku lidské chyby. Na divácké hlasy a vítěze to ale nemělo vliv,“ zaznělo v prohlášení Evropské vysílací unie, jež zveřejnila několik dnů po finále. Porota z Běloruska se totiž nedržela pravidel a po prvním semifinále prozradila, jak hlasovala, což neměla. Navíc bylo podezřelé, že ve většině případů hlasovala pro bezpečně nejhorší písničky večera.

Nakonec zazpívala tak falešně, že okamžitě vstoupila do dějin soutěže podruhé, a to jako nejhůře zpívající host v historii. A možná i jako nejhůře zpívající účastník, protože ač si o Eurovizi můžeme myslet cokoli, ti, kteří se do semifinále a finále probojují, většinou zpěv zvládají.