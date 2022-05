Kultura je pro člověka podstatná, říká ze svého turné Jan Smigmator

„Po hudební a produkční stránce jsem z dosud odehraných koncertů nadšený. Už když jsme natáčeli desku, řešili jsme s producentem Honzou Steinsdörferem, jak k ní přistoupíme. Chtěli jsme udělat malý krok od swingu do mainstreamu a dost dlouho jsme řešili, jak to pojednáme. Nakonec jsme se rozhodli, že dáme dohromady nejlepší české muzikanty v naší věkové kategorii a použijeme model, který naplňoval americký producent Quincy Jones. Pozval do studia nejlepší hráče a sound alba vznikal přímo tam,“ vysvětlil Právu po čtvrtečním koncertu v trutnovském sále Uffo Smigmator.

„Ve druhé řadě seděla dáma, která neměla vlasy. Celý koncert zářila nadšením. Vyzařovala z ní energie, kterou já posílám do lidí, a potřebuju, aby se mi od nich vrátila zpátky a nabila mě. Když koncert skončil, sešel jsem k lidem v prvních řadách, podával si s nimi ruce a loučil se. Tato dáma mi při tom vtiskla do ruky pytlík gumových medvídků a řekla mi, že ho posílá mým chlapečkům, protože jsem o nich na koncertě hezky mluvil,“ vyprávěl zpěvák.

„Vysvětlila mi, že je velice vážně nemocná, ale koncert ji neuvěřitelným způsobem nabil a dodal sílu do dalších dní. Objala mě, dala mi pusu na tvář a dodala, že mi moc děkuje za to, co jsem pro ni ten večer udělal. Vzápětí za mnou přišla její kamarádka a ta mi řekla, že ta žena má vážnou diagnózu a už tu dlouho nebude. Loučí se prý se světem. Na koncert šla přesto, že jí nebylo dobře, protože chtěla z mých písniček nasát energii. Bylo to pro mě celé tak strašně silné, že jsem dalších deset minut nebyl schopen mluvit. Vnitřně mě to rozsekalo,“ uzavřel příběh zpěvák.