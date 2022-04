Koncert pro Evropu bude na Vltavě

„Před dvěma lety jsme uprostřed koronavirové krize uspořádali první koncert na Vltavě, akci nazvanou Hope for Prague, při níž britský houslista Daniel Hope vyslal do celého světa poselství naděje, že hudba spojuje i v nejtemnějších časech. O rok později jsme na stejném místě oslavili pětadvacet let festivalu Struny podzimu týdenním festivalem, jehož hlavní hvězdou byl americký violoncellista Yo-Yo Ma se svým bezmála tříhodinovým sólovým koncertem suit J. S. Bacha. Jsme hrdí, že v roce našeho předsednictví jsme byli vládou pověřeni uspořádáním Koncertu pro Evropu,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel festivalu Prague Sounds a autor konceptu plovoucí scény na Vltavě Marek Vrabec.