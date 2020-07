Kolektiv Nesladim se na scéně zabývá spánkovými poruchami

Už to, že otevíráme diskusi na téma, které je nechtěně tabuizované nebo v běžné konverzaci potlačené, je změna sama o sobě. Určitě nechceme moralizovat nebo někomu říkat, co má dělat a jak, chceme přinést jiný pohled. Lidi s řadou těchto poruch trpí nedostatkem osvěty, řada narkoleptiků naráží na to, že lidi v jejich okolí nevědí, co to je za nemoc, nevědí, jak se k nim postavit, narážejí na neuvěřitelnou řadu předsudků, ať už na osobní úrovni, nebo v práci či u veřejnosti. Děje se to naprosto běžně i u pedagogů na gymnáziích.