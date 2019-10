Knihománie s Janem Svěrákem, Čtyřlístkem i švédskou detektivkou

Režisér Jan Svěrák překvapil svou první knihou. Jmenuje se Bohemia a český režisér Ivan v ní sní o kariéře v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do cesty o pár let starší britskou producentku, a protože si padnou do oka, začíná jeho sen dostávat reálné obrysy. Stačí překonat manželčin nesouhlas a pár nečekaných kulturních rozdílů a může dobýt celý svět. Anebo se v něm ztratit.

C. J. Tudor nabídne thriller Jáma. Joe se vrací do rodného Arnhillu, kde zmizela jeho sestra Annie a přišel o rodiče. To, co se kdysi stalo Annie, se totiž děje zase.