Klip Marka Ztraceného připomíná dobu, kdy svoboda nebyla samozřejmostí

„Když Jarda Zderadička a Dan Horník přišli s tímhle námětem, vše, co už jsem měl do té chvíle vymyšlené, šlo stranou. To téma se mě už od dětství hodně dotýkalo. Vyrůstal jsem totiž v pohraničí přímo u železné opony. Nejednou nás s tátou vyváděli vojáci se samopaly z lesa, když jsme šli na houby nebo borůvky. Kdo a kde se pokusil o útěk a kdo to nepřežil, nebo koho chytili, to byly příběhy, které jsme jako děti často slýchávali a vnímali. Také můj strýc s rodinou emigroval a přecházel hranici přímo v Železné Rudě. Mimochodem nedaleko místa, kde se tento klip natáčel,“ vypráví Marek Ztracený