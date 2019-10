Klip k písničce Mám ráda život uvádí nové album Lucie Bílé

„Nové album je opravdu vymazlené. Za dva roky jsem nazpívala třiadvacet písniček a z toho třináct těch nej prošlo posledními úpravami producenta, aranžéra a mistra zvuku Martina Maxa Šrámka a Andreje Hrušky. Díky tomu, že písničky psali přátelé a lidé, kteří mě znají, je album jako mé vyprávění o tom, na co myslím, co mi dělá radost, a co mě naopak dohání k šílenství,“ prozradila zpěvačka.