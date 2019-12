Klip k písni Smells Like Teen Spirit má na YouTube už miliardu zhlédnutí

Ačkoli Nirvana nevzpomínala na spolupráci s režisérem Bayerem dobře, ten si v průběhu let získal solidní značku. Stojí mimo jiné i za klipy Ozzyho Osbourna (Mama, I’m Coming Home), Iron Maiden (Wasting Love), Davida Bowieho (Strangers When We Meet), Metalliky (Until It Sleeps), Rolling Stones (Anybody Seen My Baby?, Saint of Me), Robbieho Williamse (Angels), Green Day (American Idiot aj.), Justina Timberlaka (What Goes Around... Comes Around) a dalších.