Klavírista Uri Caine: Jako bych hrál s Beethovenem tenis

Tehdy jsem ale oba světy začal propojovat a bavilo mě to. Pořádně jsem to ale rozjel až v době, kdy jsem začal hudbu i nahrávat a zaznamenávat si nejrůznější aranže.

To přehrávání raději přenechávám lidem, kteří umí hrát klasiku daleko lépe než já. Opravdu nejsem klasický klavírista, i když si jich cením. Sám ale k hudbě přistupuji z jiného úhlu pohledu. Jsem z rodu hudebníků, kteří radši improvizují.

Nikoli, nevyhnutelně se s ním každý blízce setká už jako mladý student hudby. Jeho dílo a život jsem proto znal poměrně důvěrně už dřív. Poté, co jsem svého času zpracoval svůj pohled na Goldbergovy variace od Bacha, přišel nápad na přepracování Variací na Diabelliho valčík. To mě bavilo, protože jsem v Beethovenově hudbě našel řadu podobností s postupy jazzu.

Těžko říct. Na jednu stranu si říkám, proč ne. Na tu druhou si dovedu představit, že se tak nestane, protože dnes je hudby a informací tolik, že nebude tak snadné se v ní orientovat. Ale věřím, že vždycky se najdou lidé, kteří budou hledat to zajímavé z minulosti. To hlavní ovšem je jednoduše tvořit, hrát a experimentovat. Zbytek nechme na ostatních.

Je to další pokus vzít klasické dílo a otevřít ho improvizaci. Hraji s orchestrem. Někdy hraji proti tomu, co Beethoven složil, jindy se tím nechám unášet.

Snažím se svým způsobem zůstat blízko, i zapomenout na jakékoli hranice. Je to trochu jako hrát s původním skladatelem, zde tedy s Beethovenem tenis. Hrát si s klasickými díly mě baví, ale rád bych také zmínil, že to není jediné, co dělám. Skládám vlastní skladby a improvizuji v různých kapelách. Tohle je jen jedna část mé tvorby.