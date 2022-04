Klavírista Lang Lang: Radši bych se kolem světa teleportoval

Prodavač se tomu smál, ale začali jsme si povídat. Řekl jsem mu svůj příběh a on mě velmi podpořil v tom, abych pokračoval v učení. Řekl mi, že mám velký talent. Vzniklo mezi námi přátelství, díky němuž jsem znovu začal hrát. S tím prodavačem melounů jsme přátelé dodnes.

Byly to fantastické akce. Cením si spolupráce s muzikanty, kteří jsou ze zcela jiných hudebních planet než já. Takové momenty otevírají mysl a pomáhají mi rozvíjet se. Hraní s Coldplay bylo skvělé. S láskou vzpomínám i na spolupráce s kapelou Metallica, s Herbiem Hancockem, Lady Gaga či Céline Dionovou.

Vždy to byla touha stát se skvělým pianistou a člověkem, který může mít na svět pozitivní vliv.

Cítím sílu hudby. A to během koncertů a obzvlášť pak, když vyučuji. Cítit pozitivní vliv na životy dětí je neuvěřitelně naplňující.

Rád bych zlepšil možnosti hudebního vzdělávání pro děti. To je má mise už od roku 2008. Náš program nazvaný Keys of Inspiration přináší klavírní lekce do sedmdesáti dvou škol v méně privilegovaných oblastech Severní Ameriky. Stejný program nyní rozjíždíme ve Velké Británii.