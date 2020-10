Klavírista Ivo Kahánek: Chceme, aby hudba přišla za seniory

Klasika o čtvrté je určená všem milovníkům klasické hudby, ale především seniorům. Projekt měl odstartovat už v půlce března. Měly to být odpolední koncerty, na které by se senioři vypravili po obědě, užili si krásnou hudbu a zvládli se pohodlně vrátit domů za světla.

Koncerty měly být spojené s besedami s interprety, a protože se měly konat v Sukově síni Rudolfina, uvažovali jsme i o slevových voucherech do Café Rudolfinum, kde by si účastníci koncertů dali kafíčko a nechali doznít dojmy.

Mají to být komorní koncerty v klasických žánrech, ať už to je sólový klavír, housle, violoncello, klavírní trio či smyčcové kvarteto. Každý měl být věnován jednomu autorovi, k němuž měla směřovat i následná debata s interprety.

Bohužel ne. I když to bylo ještě před omezujícími opatřeními, rostl počet nakažených a my jsme seniory nechtěli vystavovat riziku. Znovu už ale projekt odkládat nechceme, navíc nám jde i o podporu umělců, kteří přišli o koncerty a honoráře, takže jsme se rozhodli pro formu online přenosů prostřednictvím internetové televize Mall.tv.

Dnes se často mluví o nutnosti dostat do koncertních sálů mladé publikum. To je samozřejmě fajn a sám se v tom angažuji, ale někdy mám pocit, že na druhé straně téměř žehráme na to, že v publiku stále vidíme šedé hlavy. Jsou to ale posluchači, kteří si ke klasice dospěli a chodí na nás dlouhá léta. Takže tato koncertní řada je i mým poděkováním za jejich věrnost.