Klára Issová hraje českou herečku v New Yorku, která přišla o vše

„Bylo pro mě lákavé si zahrát herečku, navíc je to herečka, která se vyrovnává s tím, že o všechno přišla - o slávu, o svoje postavení, o to, kdy byla zvyklá, že ji lidé obdivovali, chválili, tleskali jí. Samo o sobě je těžké, když člověk tohle ztratí, a i když si třeba může tisíckrát říkat, že bude v pohodě, jde dál … tak to s ním zamává. Eva se snaží jít dál, je v ní odvaha a odhodlání, ale pořád ji něco stahuje zpátky. Nachází se na rozhraní, kdy dělá nová rozhodnutí v životě, a mně se líbilo, že má v sobě odhodlání, i když ji strhává velký smutek,“ popsala Issová.