Katy Perry vydává album Smile

Vinyl je průsvitný, kobaltově modrý a obsahuje skladbu High On Your Supply, což je bonusová písnička exkluzivně pro Target, plus hlasové sdělení od Katy Perry. Walmartský vinyl je rubínově červený. CD edice s lentikulárním obalem a obrazovým diskem jsou k dispozici exkluzivně v obchodě zpěvačky.