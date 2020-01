Karol Komenda Group má klip k písni bez příkras

„Je to v podstatě živá nahrávka, kterou jsme točili do analogu ve studiu Sono Records. Na celém EP nejsou žádné overduby či dohrány nástroje. Vše je čisté a jednoduché jako na našich živých vystoupeních. Máme radost, že se nám to vše podařilo nahrát za jeden den. Hned další se mixovalo a bylo hotovo. Byl to velmi rychlý a spontánní proces,“ tvrdí zpěvák a kytarista Karol Komenda.