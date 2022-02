Karin Ann má minialbum o vedlejší účincích toho, že jsme lidmi. Uvádí je videoklip Winter Song

Devatenáctiletá československá zpěvačka Karin Ann, která byla letos v širších nominacích na Ceny Anděl, vydává EP Side Effects of Being Human. Vznikalo na Slovensku, v Česku, Londýně a Kalifornii. Zároveň představuje videoklip k melancholické skladbě Winter Song. Je to přímočará písnička o smutku a otupělosti, které člověk někdy cítí, aniž by věděl proč.