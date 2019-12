Kapela Zakázaný ovoce uctila památku Johna Lennona písní a klipem

Zpěvák Yaris k tomu dodává: „Píseň má dvě poselství. Není jen o aktuálních válkách ve světě, což je téma, které se nás jako země aktivní v určitých mezinárodních organizacích blízce dotýká, ale je také metaforou obyčejných rozepří mezi lidmi. Možná někomu pomůže uzavřít staré sváry a nadechnout se do nových dnů tak jako mně.“

V roce 2020 oslaví Zakázaný ovoce patnáct let existence, a kromě nové desky potěší své fanoušky i rozsáhlým koncertním turné. To odstartuje letními festivaly a protáhne se až do podzimu, kde se připravuje větší klubové turné s kapelou Jaksi Taksi.