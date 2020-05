Kapela Mirai vyprodala hned dvakrát koncert pro auta

Stejnou akci, se zhruba se stejným počtem návštěvníků, zorganizovala v industriálním areálu Dolních Vítkovic skupina Mirai už v pátek. Vše se odehrálo na ploše, kde při běžném režimu stávají hlavní scény hudebních festivalů jako jsou Beats for Love či Colours of Ostrava.

Podle jeho slov už ale kapela Mirai podobné akce organizovat nebude. „Tenhle koncert má svoje kouzlo, a vše je navíc časově limitované. My už se do tak velké věci pouštět nebudeme. Když nás někdo pozve, tak to dáme, ale my jsme si svoje odfajfkovali,“ usmál se lídr kapely Mirai.