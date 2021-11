Kapela Loco Loco vydává videoklip k písni Slzy. Tématem je internetová šikana

„Ke skladbě Slzy jsme udělali video příběh k tématu dnešní doby, internetové šikany, kdy má mnoho lidí možnost na internetu skrytě štěkat kolem sebe, ukazovat ramena, a dokonce tak terorizovat okolí. Mnoho lidí si tyto přes klávesnici vyřčené věci bere velice osobně. Není se čemu divit, online svět má pro mnoho lidí stejnou váhu jako svět reálný, a je třeba počítat i s touto variantou šikany na lidech, a problémy s tím spjatými. Nechovej se k druhému tak, jak by sis sám nepřál, aby se druhý choval k tobě, ani na internetu. To by mohl být výstižný slogan pro tento videoklip,“ říká Kousek, kytarista kapely Loco Loco a autor skladby.