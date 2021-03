Kapela Like-it natáčela klip v Berlíně

„Singl jsme už od začátku tvořili s vizí, že klip bude určitě ve městě a měl by zobrazovat partu mladých lidí poflakujících se ulicemi i životem. Hledali jsme město, které tuto atmosféru vystihuje nejlépe, a Berlín této představě sedl jako ulitý,“ uvedl zpěvák Dominik Kříž.

Kapela na společné natáčení ráda vzpomíná: „Kvůli covidu bylo vše docela dobrodružné. Na místě jsme se totiž dozvěděli, že v celém Berlíně není možné udělat hudební představení bez povolení. Naháněli nás správci areálů i veřejným pořádkem posedlé důchodkyně. Ale nakonec to klaplo a máme z toho skvělý pocit i zážitky,“ doplňuje s úsměvem Kříž.

Like-it letos plánují vydat debutové album se stejnojmenným názvem City in the City. Spolupracovali s českými i zahraničními producenty. Na připravované desce se objeví i písnička Nech vítr vát, kterou pro kapelu napsal Marek Ztracený. Křest desky by měl proběhnout v Praze a v Třebíči. Termín obou křtů bude upřesněn po uklidnění pandemické situace.