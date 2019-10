Kapela Jarret v klipu přináší hříšnou podívanou

Jarret přitom málokdy předělává cizí skladby. Zpěvák a baskytarista Marek Štulír vysvětluje, proč se rozhodl to udělat právě v tomto případě: „Píseň Jakuba Nohy nás oslovila aktuálností problémů, ve kterých se plus minus kolektivně jako kapela nacházíme. Text písně je o krizi středního věku. O tom, že najednou přijde chvíle, kdy má člověk tendenci zkusit, jestli se za nějakými dveřmi ještě neschovává něco nepoznaného, tajuplného, třeba i trochu děsivého, ale rozhodně vzrušujícího. Jak to dopadá, můžete vidět ve videoklipu.“