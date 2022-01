Kapela I.V.M. natočila nový klip se silným příběhem

„Loni jsem zažil nejtěžší chvíle v životě. V únoru mi diagnostikovali rakovinu slinivky a v tu chvíli se mi převrátil život doslova naruby. Později mi sice diagnózu upřesnili na neuroendokrinní tumor na slinivce, nicméně pořád šlo o vážnou situaci. Chodil jsem do lesa, který miluji, a přemýšlel jsem, co musím rychle dokončit a dodělat, protože nemoc asi půjde velice rychle. Někomu to může přijít zvláštní, ale kromě rodiny, jež je pro mě přirozeně na prvním místě, jsem myslel také na naši hudbu, a na to, abych stihl dodělat rozpracované písničky na nové album, protože jsem chtěl, aby po mně něco zůstalo,“ vypráví Pacal.