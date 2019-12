Kapela Deaf Heart: Naše hudba má poetiku a je cynická

Thomas Lichtag zpíval v svého času úspěšných Airfare, kytarista Michael Vácha hrál v A Banquet a nedávno v Rituálech a další kytarista Sebastian Sorrosa v Rituálech. Baskytarista Tomáš Lacina je členem skupiny Ewy Farne a bubeník Adam Vychodil působí v doprovodné kapele zpěvačky Lenny.

Jak se Deaf Heart narodili?

Lichtag: Po rozpadu Airfare jsem žil na jižní Moravě. Pohrával jsem si s myšlenkou, že budu farmářem, současně jsem si ale postavil malé studio, skládal písně a přál si se jednou na pódia vrátit. Tři čtyři roky jsem pracoval jen na písničkách a konceptu své příští kapely. A pak se se mnou spojil Michael a přidal se. Vložil se do skládání a snažil se dát mé myšlence konkrétnější podobu.

Vácha: S Thomasem jsme se předtím po letech viděli na narozeninách producenta a muzikanta Lukáše Chromka. Řekl mi tam, že by rád dal dohromady novou kapelu. Zajímalo mě to, protože se mi vždycky líbilo, jak zpívá. Všechny síly jsem ale v té době věnoval kapele Rituály a nechtěl jsem se pouštět do ničeho nového. Ozval jsem se mu asi za půl roku, kdy se ukázalo, že Rituálům dochází dech.

Existují ještě?

Vácha: Spíše spí. A nevím, jestli je budu chtít probouzet. V nejbližší době určitě ne.

Lichtag: Pro to, aby Deaf Heart vznikli, udělal nejvíc práce Michael. Já jsem flegmatik a nejsem si jist, jestli bych dokázal dát dohromady tak skvělé hudebníky.

Deaf Heart míří na pódia. Foto: Štěpán Svoboda

Jak jste je vybrali?

Vácha: Měli jsme o nich docela jasnou představu. Hodně jsme uvažovali o každém, kdo přicházel v úvahu a byl zrovna volný. Nakonec se nám podařilo domluvit se s těmi, o které jsme stáli nejvíc.

Lacina: S Michaelem jsme se znali delší dobu, ale nikdy jsme se nepotkali v nějaké kapele. Naráželi jsme na sebe jenom v barech. Když mi takhle jednou vyprávěl o novém projektu, moc mě to zaujalo. Byl to pro mě příslib kvalitní kapely a chtěl jsem u toho být.

Vychodil: Tomáš o tom pak řekl mně a já se rád přidal.

Co chtějí Deaf Heart na česká pódia přinést?

Lichtag: Vždycky jsem byl fascinován kapelami, které měly silnou energii a v čele výrazného zpěváka, jenž uměl pracovat s diváky. Chceme to nabídnout také, hodláme představit skvělou rockovou kapelu, jakých u nás moc není.

Tomáš Lacina a Adam Vychodil jsou ještě členy skupin zpěvaček, které bývají koncertně dost vytížené. Jak budete řešit případné termínové střety?

Lichtag: Zpočátku jsme to spolu vlastně jen zkoušeli. Nevěděli jsme, jestli to bude fungovat, a žádné termínové kolize jsme neřešili. Ukázalo se ale, že to funguje, takže teď jsme připraveni řešit problémy tak, jak budou přicházet. Nebrání nám to pokračovat dál.

Tomáši a Adame, co na vaši aktivitu řekly Ewa Farna, respektive Lenny?

Lacina: Každý projekt, jehož jsem byl členem, Ewa podporovala. Týká se to i projektů dalších muzikantů z její kapely. Je pro ni důležité, aby rostli a dělali i to, co je naplňuje stejně, jako být v její kapele.

Vychodil: Lenny to vzala v pohodě a podpořila mě. S myšlenkou, že budu dělat ještě něco jiného, jsem si ale pohrával už delší dobu. Vím, že to lze naplánovat tak, aby se to netříštilo.

Jaké jsou další plány Deaf Heart?

Lacina: V nejbližší době bychom chtěli vydat nový singl. Dojde k tomu na začátku následujícího roku. Doděláváme k němu videoklip. Máme za sebou první veřejný koncert, který proběhl na konci října v Praze, a už 7. února nás v Rock Café čeká další společně s The Atavists. V létě bychom chtěli na festivaly a potom zase do klubů. Současně máme v plánu chrlit nové písně. V této době jich máme dost na celý koncert, a vznikají další.

Proč se kapela jmenuje Deaf Heart?

Lichtag: Název jsme řešili asi tři měsíce. Nakonec ho vymyslel Michael.