Kapela Brixtn hledá ztracenou múzu v klipu k písni Inspirace

Kvůli natáčení videoklipu se Matěj nechal dokonce ostříhat a obarvit na modro. „Nad touhle docela razantní změnou Matěj přemýšlel už před natáčením klipu Pohledy, doteky a hra minulý rok. Pak jsme to ale probírali s režisérem a shodli se, že do Pohledů bude víc sedět Matěj s vlasama. Když potom u Inspirace Aleš sám navrhl, že by součástí klipu mohlo být stříhání Matěje, bylo rozhodnuto,“ vysvětluje Štěpán.