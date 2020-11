Kamila Moučková odcházela smířená, říká Světlana Witowská

„Protože byla smířená vždycky se vším, tak si myslím, že byla smířená i s tím, že nastal její čas. Že odcházela v klidu a věděla to. Podle mě odcházela spokojená. Vždycky pro ni bylo důležité mít za sebou čisto a myslím, že si vyhodnotila, že ho má,“ dodala.

„Kamila se do poslední chvíle zajímala o to, co se děje kolem. Zajímaly ji americké volby, ještě před týdnem se ptala, jestli už jsou dopočítané, a kdo tedy bude americkým prezidentem,“ řekla dál Witowská.