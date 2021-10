Kamil Střihavka na speciálním koncertu v pražském Lucerna Music Baru

Zpěvák oslovuje několik generací fanoušků. Je český rockový Ježíš, majitel osobitého a rozsahem širokého hlasu, člen Beatové síně slávy a frontman rockových kapel Motorband, BSP, No Guitars!, Woo-Doo Band!, The Leaders! a Supergroup. V Lucerna Music Baru představí to nejlepší ze svého repertoáru.