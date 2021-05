Kabát bude hrát v létě pod šapitó

„Celé je to koncipované do regulérního cirkusového šapitó, které ale oproti běžnému cirkusu nebude mít boční plachty, a tak bude v podstatě celé otevřené. Nejen že se nám to líbí vizuálně, ale i v případě nepřízně počasí to umožní divákům nestát na dešti. Zároveň může člověk stát i mimo samotné šapitó, popíjet pivko, kouřit, a přitom vše vidět a slyšet,“ sdělil Právu manažer skupiny Kabát Radek Havlíček.

„Není to na Kabát běžná kapacita, ale je pravdou, že již několik let mluvíme o něčem jako klubovém turné. V klubech by ale nebylo možné dodržet jednotný design. Tady to bude ve všech městech naprosto identické, a myslíme si, že to bude mít neopakovatelnou atmosféru,“ vysvětlil Havlíček.