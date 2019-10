Josef Zíma: Vyznamenání od prezidenta? Je to jako cena od společnosti

Byl jste překvapen, když jste dostal pozvánku na Pražský hrad?

Překvapilo mě to asi tak, jako to překvapí každého, kdo se v takové situaci ocitne. Zároveň se na Pražský hrad těším jako každý, kdo takové pozvání obdrží. Jedná se o vyjádření spokojenosti s tím, co dělám, a je to pro mě velká čest. Mám z toho příjemný pocit.

Napadlo vás někdy, že byste mohl od prezidenta státní vyznamenání obdržet?

Nepřemýšlel jsem o tom, ale podle mě to není záležitost jenom pana Zemana. Jistě o tom nerozhoduje jen on sám, je to výsledek domluvy s několika lidmi, kteří mou práci znají. Vnímám to jako ocenění od společnosti, nikoli od jednoho člověka.

Co pro vás hudba znamená?

To, co probíhá mezi mnou a hudbou, je z mé strany skoro až závislost. Nejsem žánrově vyhraněný, i když mě má většina posluchačů spojeného s dechovkou. Mám rád jakoukoli dobrou hudbu. Doma poslouchám stejně rád operu, jakož i jazzové nebo swingové skladby. Podle mě je hudba buď dobrá, nebo špatná. Dobrou mám rád, tu špatnou ne.

Stále koncertujete. Je to pro vás důležité?