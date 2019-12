Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko se sešli Na Jezerce u karet

Ve hře amerického dramatika Donalda L. Coburna, která v roce 1978 získala prestižní Pulitzerovu cenu, se jednoduchá karetní hra stává metaforou lidského života.

Fonsie je v domově pro seniory tři týdny a stále si na nový život nemůže zvyknout. Weller je tu už tři měsíce, ale předtím prošel řadou podobných zařízení. Nabídne Fonsie, aby si s ním zahrála karetní hru zvanou Gin. On s ní má bohaté zkušenosti, zatímco ona má zpočátku možná jen štěstí. Nicméně prostřednictvím karetní hry k sobě najdou vztah, který jim pomáhá překonat úzkost a osamělost. A postupně nacházejí mnohem víc než jen potěšení ze hry.

Coburnův Gin Game poskytuje výbornou příležitost pro dva zkušené herce. Premiéru měl v září 1976 v Los Angeles, na Broadwayi se poprvé hrál v říjnu 1977 s Humem Cronynem a Jessicou Tandyovou v režii Mikea Nicholse (v roce 1981 přenesl inscenaci s nimi i na filmové plátno) a poté hra doslova obletěla celý svět. U nás ji poprvé uvedla režisérka Lída Engelová s Blankou Bohdanovou a Josefem Somrem v Divadle Viola. Hrála se zde čtrnáct let a oba herci za ni v roce 2002 dostali Cenu Thálie.

Od loňského listopadu ji v režii Ondřeje Zajíce uvádí i vršovické Divadlo Mana se Zuzanou Kronerovou a Dušanem Sitkem. Každá nová interpretace této hry je však jiná a nabízí hercům možnost velkého osobnostního vkladu.

Návraty na Jezerku

Jiřina Bohdalová a Martin Kňažko nejsou v Divadle Na Jezerce nováčky. Jiřina Bohdalová hraje od roku 2008 titulní postavu ve hře švédského autora Bengta Ahlforse Paní plukovníková a od roku 2014 ve hře Generálka postavu Korsičanky, kterou jí „na tělo“ napsal dramatik Jiří Hubač. Navíc zde má i svůj večer nazvaný Setkání s Jiřinou Bohdalovou.

Postavu svérázné vdovy si Jiřina Bohdalová užívá v inscenaci Paní plukovníková. Foto: Majka Votavová

A Milan Kňažko na Jezerce od roku 2016 až do letošního června exceloval v monodramatu Marka Leirena-Younga Shylock, za svůj výkon v této inscenaci získal rovněž Cenu Thálie. Nabízela se tedy lákavá myšlenka přivést oba vynikající herce na jeviště ve společném titulu. A tím se stal právě Gin Game. Když jsem Jiřině Bohdalové a Milanu Kňažkovi nabídl role ve hře Gin Game, věděl jsem, že v nich divadlo získá vynikající představitele Fonsie a Wellera. Netušil jsem ale, že se stanu svědkem tak strhující a ojedinělé souhry. Užívám si možnosti vidět, jak těmto mimořádným hercům jejich role doslova rostou pod rukama,“ říká principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.

„Vlastně mě oba vracejí do mládí, do let mých studií, kdy jsem bez dechu sledoval herce formátu mého táty, Dany Medřické, Václava Vosky, Josefa Kemra, Miroslava Macháčka a mnoha dalších představitelů nej silnější herecké generace, jakou jsme kdy měli. Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko k ní rozhodně patří," dodává.

Režisér Radek Balaš se vrací na Jezerku už počtvrté. S Jiřinou Bohdalovou se potkal při režii Generálky a s Milanem Kňažkem při zkoušení Shylocka, kromě toho zde uvedl i komorní muzikál Já, Francois Villon s hudbou Ondřeje Brzobohatého.

V režii Radka Balaše exceluje Jiřina Bohdalová i v inscenaci Generálka. Foto: Ivan Kahún

Na společnou práci s oběma herci se velmi těšil. „Tuhle tou musí hrát herecké hvězdy. Dnes tento pojem prochází velkou devalvací, za hvězdu je označován kdekdo, ale já mám na mysli skutečné hvězdy. Přesto někdy není lehké dát vyhraněné herecké osobnosti dohromady. Proto jsem byl zvědavý, jak na sebe budou tito dva herci reagovat. A musím říct. že od prvního okamžiku, kdy se potkali na čtené zkoušce, jsem cítil, že se navzájem natolik ctí a uznávají jako osobnosti, že to vytváří fantastický základ pro společnou práci,“ říká Balaš.

Gin Game přináší pro herce zapeklitou nástrahu v podobě karetní hry. Režisér Balaš to vysvětluje: „Oba herci spolu během představení odehrají celkem třináct her. A každá ta hra má svoji logiku, s níž se karty řadí a odhazují, aby to skutečně působilo, že dosáhli kýženého „Ginu“. A proti tomu jde logika jejich psychologického jednání a prožívání vztahu. Skloubit obojí dohromady je opravdu velmi náročné.“

Coburnova hra je spíše statická, ale nebyl by to Radek Balaš, který je kromě režie i výborným choreografem a po řadu ročníků působil i jako porotce televizní soutěže StarDance, kdyby nepřipravil divákům pohybové překvapení. To by ale nebylo fér prozrazovat.

Premiéra inscenace Gin Game se měla v Divadle Na Jezerce původně konat již v prosinci, ale z důvodu několikadenní listopadové hospitalizace Jiřiny Bohdalové po přechozené viróze se první veřejné generálky odehrají 18. a 19. ledna a první večerní představení 20. ledna 2020.

Jiřina Bohdalová zkouší Gin Game a říká: Je to nejtěžší hra, kterou jsem se kdy učila

Jiřina Bohdalová Foto: Jan Handrejch, Právo

Dokážete se jako velmi aktivní žena vcítit do pocitu člověka, který má před sebou dlouhý den, o němž neví, jak ho naplnit?

Dobrý herec se dovede vciťovat. Nevím, jestli jsem dobrá herečka, ale vciťovat se umím velice dobře. Ale ti naši hrdinové tím, že se chytí karet, rozhodně nesedí a nekoukají do prázdna.

A nechytají se těch karet právě z pocitu beznaděje?

Já se takhle na život nekoukám. Takže doufám, že tam vnesu, nebo spíš že tam s Milanem Kňažkem vneseme humor a život. Milan je sice o čtrnáct let mladší než já, ale má stejný pohled na život a stejný humor. A to je v této hře nesmírně důležité.

Je těžké skloubit předepsanou karetní hru s hrou postavy tak, aby obojí vypadalo věrohodně?

Strašně těžké! Když jsem si text poprvé přečetla, tak jsem netušila, co mě čeká. Je to nejtěžší hra, kterou jsem se kdy učila. A to je co říct, protože už toho mám za sebou na jevišti opravdu hodně. Gin Game je velice náročná hra, která ke mně přišla až v mém věku. Ale nelituju. Je to pro mě v jistém smyslu terapie.

Jak se těšíte na premiéru?