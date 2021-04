Jiřího Lábuse ocenili za mimořádný přínos audioknihám

„Já audioknihy točím už pěknou řádku let a musím říct, že je to pro mě rovnocenný úkol, jako kdybych hrál divadelní představení nebo natáčel film nebo televizi. Je to úžasná práce, protože já chtěl být rozhlasový herec od mých asi sedmi let a v podstatě se mi to i tímto vyplnilo. Jsem šťastný, že patřím do řady herců, kteří audioknihy dělají a každý titul je pro mě velkou výzvou,“ řekl Jiří Lábus.