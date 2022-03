Jiří Sopko bilancuje a zároveň podněcuje

To, co dělá malíře tak výrazným, je v dolních dvou sálech plných velkoformátových pláten patrné hned. Jsou to především výrazná barevnost, dynamika figur a originální kompozice. Co se týče výtvarných stylů, jsou v nich prvky expresionismu, fauvismu, možná i kubismu nebo surrealismu. Malíř si z nich vybírá jen to, co naplno odpovídá jeho výtvarnému vidění světa, a pomocí jakéhosi vizuálního eklekticismu konstruuje vlastní mikrokosmos.