Jiří Pavlica a Jiří Tichota: Lidé, kteří k sobě patří, se potkají

Pavlica: Troufnu si říct, že to byla Dagmar. Respektive byla první, kdo v našem rozhovoru řekl nahlas to, co jsme všichni tušili a přáli si. Spolupráce mezi Spirituál kvintetem a Hradišťanem probíhala už mnoho let, často jsme se potkávali i společně vystupovali. Ale jelikož teprve trojnožka dává pocit stability, slovo dalo slovo a v roce 2018 jsme vyjeli na koncerty i s Dagmar. Protáhly se až do roku 2019.