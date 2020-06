Jiří Mádl si zahraje moderního fotra

Landsman své postřehy nejdříve sepisoval na blogu. Do knižní podoby jej převedl v roce 2014. „Myslím si, že scénář si vzal z knížky to, co měl, a stal se filmem. Má to tah na branku, má to děj a přitom přesně ten humor, kvůli kterýmu se blog stal tak populárním,“ říká Mádl.

Komedie se začne natáčet začátkem července. V hlavních rolích originálního příběhu otce na mateřské dovolené se vedle Mádla představí Tereza Ramba. Režie Deníčku moderního fotra se ujal Jan Haluza, který je zároveň i autorem scénáře.

„Měl jsem doma půlroční miminko – prvního z mých dvou synů, takže to téma pro mě bylo osobní a velmi čerstvé. Díky tomu, že hodně pracuji z domu, mohl jsem být „u toho” asi víc, než bývá většina normálně pracujících chlapů, a mimo jiné jsem zjistil, že pojem mateřská dovolená je nejspíš míněn jako hodně krutý sarkasmus. Nejvíc mě na tom stresujícím a vyčerpávajícím období ale fascinovalo to, jak ten malý řvoucí rarach rozšířil po celé naší rodině vlnu lásky, radosti a porozumění a společná péče o něj ještě více upevnila vztah s mojí ženou. To pro mě při psaní scénáře nakonec bylo hlavní téma – dítě se stane tím supersilným lepidlem,“ říká.

Premiéra v lednu 2021

Pro Haluzu bude snímek režijním debutem, za nějž, jak říká, vděčí právě Jirkovi Mádlovi: „Ono to bylo vlastně naopak, že mě obsadil do role režiséra. Na základě naší předešlé spolupráce na filmu První akční hrdina mě doporučil producentovi a pak už se to rozjelo. Zároveň si ale nedovedu představit, že by tu roli hrál kdokoliv jiný.“

Spisovatel D. Landsman a herec J. Mádl Foto: Vojtěch Resler

Výraznou roli dostala v komedii také Tereza Ramba, která se těší hlavně na lidi, které má ráda: „Nejen proto, že se po delší době potkám na place s mým skoro bratrem Jiřím Mádlem, kterého poslední roky vídám spíš u nás na podlaze v kuchyni, jak jí nějaké dobroty a hraje si se Sluncem, ale právě také proto, že jsem čerstvá maminka a téma je mi blízké. Jan Haluza, režisér snímku, je shodou okolností manželem jedné z mých nejbližších přítelkyň, těším se tedy na rodinný tým a doufám, že si společné léto všichni užijeme.“