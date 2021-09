Jiří Hauschka vystaví své magické obrazy v Benátkách

Emocionální krajinné scény plné ponurých mlh, stejně jako barevná světla nočního města, místa, kde civilizace zanechala své stopy. Lidské postavy tak nemohou chybět. I taková je malba Jiřího Hauschky, jenž se od 3. září do 3. října představí v italských Benátkách na výstavě Over There, Outside (Tamhle, venku) v přízemí výstavní galerie ostrova Guidecca.