Jiráskův Hronov v poločase

Výjimkou bylo úterní představení Kauza Médeia pardubického Divadla Exil. Antickou tragédii přesadil autor Petr Kolečko a režisérka Jana Tichá do dnešního paneláku, kde utahaná Médeia žehlí dětské prádlo i léty už poněkud omšelé Iásonovo zlaté rouno a přijde ji navštívit roztomile pitomoučká Iásonova kočička, anorektička Glauka. Výkony Jany Tiché v roli Médeje i Daniely Meszárosové coby Glauky byly výborné, inscenace měla vtip, spád a i hořkou pointu.

Zvláštní kapitolu tvoří na Hronově představení hraná nejmladší generací. Z nich zaujal sice ne úplně dotažený, leč s velkým nasazením hraný pokus o drsnou politickou satiru No Time For Losers divadla Jamka – drumka ze Svitav. Z celostátní přehlídky dětského divadla ve Svitavách postoupila na Hronov inscenace s poněkud záhadným názvem Fílelém, kosode, miedo souboru Špenát a Kedlubna Most.