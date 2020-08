Jindra Polák z kapely Jelen: Se svými fanoušky kamarádíme

Jako všem hudebníkům, i vám změnil koronavirus plány. Co se s kapelou stalo, když se v březnu ukázalo, že nebudete moci v nejbližší době hrát?

Měli jsme léto naplněné koncerty, od května do září jich bylo naplánovaných asi osmdesát. Když je pořadatelé začali jeden po druhém rušit, bylo to nepříjemné a neradostné. Dnes to vypadá, že jich přes léto odehrajeme tak kolem dvaceti.

Pro kapelu je to velký zásah. Jednak nám vystupování chybí, protože je to věc, kterou milujeme a na každý koncert se těšíme, a jednak jako u všech skupin, které se hudbou živí, je to velký propad ekonomický. Asi úplně nejhorší pro nás ale bylo odříznutí od fanoušků.

Pokoušeli jsme se alespoň vymýšlet různé aktivity, natočili jsme s fanoušky třeba videoklip k písničce Jehnědy. Také jsme začali více pracovat na písničkách pro novou desku. Skládali jsme hudbu, psali texty a měli jsme na to kvůli pandemii více času. A musím říct, že to, co v tom čase vzniklo, je skvělé a mám z toho radost.

Jak moc zasáhla koronavirová pandemie kapelu ekonomicky?

Opatření kolem pandemie citelně silně zasáhla celou hudební scénu. Letní hraní na festivalech a třeba městských slavnostech totiž znamená pro všechny muzikanty u nás velkou část z celkového ročního příjmu. A nejenom pro ně.

Úplně největší ekonomickou ránu dostali organizátoři koncertů a festivalů, stejně tak lidi, kteří jsou pro konání akcí důležití a nejsou přitom moc vidět. Mám na mysli zvukaře, osvětlovače, techniky, řidiče, road manažery a další. Vím, že situace spousty z nich je teď nesmírně těžká.

V době omezení konání koncertů dělali muzikanti i kapely věci do té doby neobvyklé. Například vysílali online přenosy z vystoupení ve zkušebnách, studiích či klubech. Udělali jste také něco zvláštního?

Podle mě byl z našich aktivit nejzásadnější videoklip k písničce Jehnědy. Došlo nám, že má text, který je v téhle době extrémně aktuální. Jeho slogan je: Bylo nám dobře a bude nám líp.

Vyjadřuje to naši kapelní filozofii a v této době má pro nás a snad i pro další lidi mnohem hlubší význam. Požádali jsme tedy přes sociální sítě fanoušky, aby nám poslali video, na kterém písničku zpívají. Byli jsme rozhodnuti z nich sestříhat videoklip k písni, což jsme pak opravdu udělali.

Pro mě osobně byla celá ta věc speciální v tom, že když jsem se probíral videomateriály, které nám fanoušci poslali, přišlo mi líto nechat zpracování na někom jiném. Rozhodl jsem se, že to zkusím sám, takže tenhle klip je má filmařská premiéra.

Bavilo vás to?

I když to byla časově velice náročná záležitost, bavila mě. K vizuálním věcem mám totiž letitý vztah. Předtím, než jsem se stal muzikantem na plný úvazek, jsem pracoval jako grafik. Odjakživa také miluji filmy a mám vztah k filmovému řemeslu. Určitě bych si to v budoucnu někdy rád zopakoval.

Kromě členů kapely v klipu vystupují i fanoušci. Kolik z nich znáte osobně?

Musím přiznat, že když jsem se zaslanými videomateriály probíral, zjistil jsem, že pětadevadesát procent lidí, kteří v nich účinkovali, znám osobně. V kapele to máme hodně postavené na tom, že jsme s fanoušky v úzkém kontaktu a s velkou částí z nich jsme vlastně kamarádi.

Jelen Foto: Universal Music/Petr Kozlík

Na začátku klipu je starší paní, která tančí před bránou a posléze ji políbí muž. Je to silný emotivní moment. Tu paní znáte také?

Ano, je to babička jedné naší fanynky a současně naprosto úžasná žena. Potkali jsme se na koncertě a vyprávěla mi své životní příběhy, byla otevřená, srdečná a přátelská. Měl jsem radost, že přišel materiál, na kterém je i ona. Ta část, kde ji políbí její manžel, je krásná. Jako tvůrce klipu jsem byl přesvědčen, že v něm tohle video musí být.

Odehráli jste poté, co se opatření uvolnila a koncerty byly zase povoleny, nějaký kvůli protikoronavirovým nařízením nezapomenutelný?

Hned ten první pokoronový v Karlových Varech. V té době mohlo být na místě maximálně pět set lidí, koncert byl na sezení, dokonce i před pódiem museli fanoušci sedět a udržovat rozestupy. Na poslední dvě písničky to ale stejně nevydrželi, vstali a začali tancovat. Protože jsme dlouho nehráli a všichni už jsme se těšili, až zase začneme, vznikla atmosféra obrovské pospolitosti a přátelství. Nikdy na to nezapomenu.

Vydali jste tři studiová alba včetně loňského s písněmi Michala Tučného. Jak jste prozradil, pracujete na novém. Dojde na něm k nějakému zvukovému posunu?

Podle mě určitě. Ne že bychom to vědomě plánovali, ale hrajeme spolu sedm let a jako muzikanti i lidé se měníme a vyzráváme. Posloucháme také mnoho jiné muziky než před lety.

Na albu bude to, co mají lidé na písničkách Jelena rádi. Jsou to jasné chytlavé melodie a české texty, které mají hlavu a patu. Nějaký posun na něm bude, ale lidé nás bezpečně poznají.

Obal alba uděláte vy sám?

Mám to v plánu. Dělal jsem i obaly předešlých našich desek. V současnosti s kluky řešíme, jakým způsobem vizuální stránku alba pojmout. Už se těším na nové výzvy.

Kdy album vyjde?

Plánujeme ho vydat na začátku příštího roku.

Stálým hostem skupiny Jelen je zpěvačka Kateřina Marie Tichá. V roce 2015 vydala minialbum Otazníky a minulý týden singl Sami, jenž je předzvěstí vydání prvního alba, k němuž dojde v říjnu. Jaký máte na její tvorbu pohled?

Jako členové skupiny Jelen se s Káťou známe od začátku. Sledovali jsme a sledujeme, jak roste, staví se na vlastní nohy a zdokonaluje se autorsky. Je radost vidět, že z holky, kterou jsme potkali jako velice mladou a nezkušenou, dospěla za sedm let v sebejistou ženskou a umělkyni.

Od začátku její kariéry sleduji texty, které píše. Je básnířka. Její písňové texty mají velký přesah a musím říct, že neznám nikoho, kdo by u nás psal podobně. Vyrostla i hudebně, jako zpěvačka je osobitá a málokdo se jí u nás může rovnat. Že vydává vlastní album, je pro nás v kapele Jelen radost.

Bude i dál vaším stálým hostem?

Dohodli jsme se, že pokud to jenom trochu půjde, budeme spolu hrát dál. Podporuje to i fakt, že naše alba vydávají stejná vydavatelství. Budeme se snažit to skloubit tak, aby Káťa stíhala být stálým hostem Jelena i úspěšnou sólistkou. Chceme, aby s námi zůstala, jak dlouho to půjde.

Na albu Půlnoční vlak Michala Tučného jste zpracovali skladby zesnulého zpěváka. Absolvovali jste i turné s jeho dcerou Míšou. Budete v tom pokračovat?