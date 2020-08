Jedna z prvních kytar Jimiho Hendrixe se vydražila za 4,75 milionu

Hendrix hrál na kytaru v době, kdy ještě nebyl slavný. Z armády odešel v roce 1962 a pracoval jako kytarista v doprovodné kapele pro různé hvězdy R&B jako Wilson Pickett, Slim Harpo, Sam Cooke, Ike and Tina Turnerovi a Jackie Wilson. V roce 1964 se přestěhoval do New Yorku a hrával v Cafe Wha či Cheetah Clubu.

Když pak Hendrix po krátké epizodě se skupinou The Isley Brothers a další formací Jimmy James and the Blue Flames odjel do Velké Británie a začala éra Jimi Hendrix Experience, svou kytaru nechal v New Yorku u kamaráda Mika Quashieho. Ten ji prozíravě opatřil notářským potvrzením o původu.

Jimi Hendrix Foto: Profimedia.cz

„Tato mimořádná kytara vrhá světlo na ranou tvorbu Jimiho Hendrixe a je unikátní, pokud jde o historickou hodnotu,” domnívá se Brigitte Kruseová z firmy GWS Auctions.

Částka 216 000 dolarů (cca 4,75 milionu korun) za jednu kytaru vypadá velká, ale ve srovnání s jinými vydraženými nástroji je to spíše málo. Kytara Kurta Cobaina z Nirvany, se kterou nahrál svůj slavný akustický koncert, se letos prodala za šest milionů dolarů (cca 132 milionů korun). Šlo o nástroj Martin D18E. Deska MTV Unplugged in New York vyšla po jeho smrti a měla obrovský úspěch. Kromě prvního místa v žebříčku Billboard dostala cenu Grammy.

V roce 2019 prodal David Gilmour z Pink Floyd několik kytar, aby přispěl na dobročinné účely. Jeho slavný Black Strat se prodal za celkovou cenu včetně poplatků 3,9 milionu dolarů (cca 86 milionů korun).