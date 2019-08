Je paráda točit Panství Downton jako celovečerní film, říká Jim Carter

„Je paráda vrátit se a točit to jako celovečerní film,” poznamenal Carter.

„Všechno je, jak jsme to tu nechali,” konstatovala s potěšením jeho kolegyně Michelle Dockeryová. Herci spolu natáčeli původní seriál řadu let a dobře se znají.

Film Panství Downton sleduje osobní a milostné zápletky, ale může být chápán i jako historická kronika. Ukazuje přelomovou éru, kdy je aristokracie ještě bohatá a mocná, ale už pomalu ztrácí půdu pod nohama. Moderní kapitalistická demokracie odsunuje staré rody do pozadí a kdo nepochopí, že se panství musí modernizovat, jednoho dne zkrachuje.

„Film se odehrává pár měsíců po ukončení seriálového příběhu, kdy lehce neobvyklé okolnosti svedou dohromady všechny klíčové aktéry,“ říká režisér Michael Engler. Ten slibuje, že diváci se mohou těšit na vše, co mají na Panství Downton rádi. „Intriky, romance, úchvatná výprava – to všechno tu je, jen jsme to posunuli o úroveň výš,“ tvrdí režisér.