Jazzový kytarista Rudy Linka: Není jediný důvod na Bohemia Jazz Fest nejít

Když teď projíždím republikou, vidím obrovské billboardy, na kterých je fotka jednoho politika, který říká, že jeho strana je proti válce a že kdyby vládl, bylo by ještě líp. Neznám jediného člověka, který by nebyl proti válce. Ten politik totiž podle mě říká, že je v pořádku, aby tady zase byli Rusové a měli tanky někde v brdských lesích. Ale to v pořádku není.

Jazz je to, co se děje v přítomném okamžiku. A se životem je to stejné. Pokud někdo žije v minulosti, je to nostalgie, kterou by se neměl tolik zabývat. A jestli nám někdo slibuje, že bude lépe někdy v budoucnu, neměli bychom se tím zabývat také. Člověk by měl žít v tom, v čem je, a čas na Bohemia Jazz Festu je na to úplně nejlepší.