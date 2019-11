Jaroslav Hnízdil z kapely Spolektiv: Teď je ta pravá chvíle!

Jak to bylo v devadesátých letech se stálým publikem, je sice teď už trochu v mlze, přesto je pravda, že si na nás spousta našich příznivců vzpomněla. A jelikož mají už většinou dospělé děti, publikum se přirozeně rozšířilo i o mladší generaci.

Nejprve jsme obnovili náš repertoár z našeho období před přestávkou, abychom postavili celovečerní koncertní program, ale už od návratu jsme kladli důraz na to, abychom se nestali jen revivalem sebe samých.

Stále vycházíme z folku, ale vývoj se nedá zabrzdit, zvlášť pokud jsou v kapele výrazné hudební individuality s různým hudebním cítěním. Nebráníme se tomu hrát muziku napříč žánry, pokud na to stačíme.

Naši hudební šíři umocňuje i to, na kolik hudebních nástrojů jsme schopni hrát. Saxofony, dechový syntezátor, elektrifikované klasické kytary, akordeon, klarinet, šestistrunné baskytary aj., to je poměrně unikátní nástrojový park.

Nové skladby jsou provedením odvážnější, řekl bych i pestřejší. Co je však stále charakteristické pro Spolektiv, je, že některé písně jsou přímočaré a příběhové, jiné zase plné hudebních hříček a další překypují vnitřními pocity.

Vidím to v těchto souvislostech. Naše prvotina z poloviny devadesátých let … a ticho v sobě byla o vnitřním klidu a míru, které jsou v protiváze rychle a dynamicky se rozvíjejícímu světu. Dej mi tvar z roku 2016 vnímám tak, že dovolit druhému člověku mě ovlivňovat je veliký akt důvěry, proces poznávání druhých a pochopení, jakým vzorem pro nás druhý člověk je.

Jelikož to nebylo z mnoha ohledů možné, není čeho litovat. Teď je ta pravá chvíle, teď to je! A je podstatné, že teď to jde celé dopředu. Jak se říká: Z minulosti se člověk nenají.