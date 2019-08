James Blunt znovu míří do Prahy

Blunt v mládí sloužil v armádě a byl na misi v Kosovu. Po odchodu vydal debut Back to Bedlam a zažil ohromný komerční úspěch. V poslední době si trochu pohrával s elektronikou, ale zřejmě toho už zanechal. Aktuálně připravuje k vydání album Once Upon A Mind a hraje opět své romantické balady, někdy i s náznakem country.

Once Upon a Mind vyjde na konci října. V únoru pak zpěvák s kapelou vyrazí nejprve na britskou šnůru, která naváže na jeho světové turné. V jeho rámci dorazí v pátek 6. března i do Prahy.

Vstupenky budou stát od 890 korun a budou k dostání v sítích Ticketlive.cz a Ticketportal.