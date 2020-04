Jak vznikají filmové iluze, triky a chyby

Ve filmu chceme, aby měl děj logiku, kterou život mnohdy nemá, abychom věděli, proč ta či ona postava udělala to či ono. Přesto je film iluze. Iluze, která nás na rozdíl od života dokáže přenést do dávných časů i do budoucnosti. A třeba se časem i ukáže, že film předvídal. Vždyť kolik se toho stalo ve skutečnosti poté, co jsme to viděli ve filmech, které ve své době působily jako sci-fi!