Jak David Stypka spoluvytvářel andělské prostředí

Když byla Ewa Farna poprvé těhotná, svěřila se mu, že by nové album chtěla vydat před porodem. Požádala ho, aby jí pomohl. Přijel na tři dny k ní domů a chtěli společně napsat nějaké texty. Nebylo z toho ale vůbec nic.

„Byla jsem dost nešťastná. David mě však uklidnil a řekl mi, že jsme přece to nejdůležitější udělali. A měl pravdu. Díky společným dlouhým debatám jsem po jeho odjezdu věděla, komu co chci novými písněmi sdělit a jak to chci udělat. Řekl mi, že mít v tomhle pořádek je nejtěžší proces tvorby,“ dodala.