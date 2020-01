Ivo Kahánek má nominaci na Cenu BBS Music Magazine

O ceně mohou od 16. do 19. ledna rozhodovat čtenáři z celého světa prostřednictvím hlasování na webu magazínu https://musicmagawards.awardsplatform.com/ .

„Potěšilo mě, že nominaci získali Ivo Kahánek s Jakubem Hrůšou, kteří patří k pravidelným spolupracovníkům České filharmonie Je to podobné, jako když se český sportovec probojuje do finále mistrovství světa. Výhodou je, že fandit můžeme od počítače, aniž bychom cestovali do Londýna,“ řekl k nominaci generální ředitel České filharmonie David Mareček.