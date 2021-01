Ivo Andrle z české online videopůjčovny Aerovod: Rok 2020 pro nás byl rekordní

Chuť zkusit to i v našich podmínkách. Ale protože jsme nevěděli, jestli to vůbec bude fungovat, nechtěli jsme moc investovat.

Použili jsme zahraniční software, který byl zdarma, ale zdaleka neuměl to, co umíme dnes. Navíc bylo málo obsahu, lidé nebyli zvyklí se dívat online a už vůbec ne za to platit. Takže jsme se rozjížděli postupně, což bylo pozitivní. Ale nedá se to srovnat s tím, co se stalo za poslední dva roky.