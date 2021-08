Ivan Tásler z kapely IMT Smile: Správný akord se mi obyčejně ozve

Jak se vám daří oslovovat svou hudbou české posluchače?

Myslím si, že jsme v tomto ohledu udělali kus práce. Měli jsme ale naplánované i věci, které jsme kvůli lockdownu nemohli naplnit. Na sociálních sítích vidím, že nám čeští fanoušci přibývají. Myslím, že se vše ukáže, až budeme mít v Čechách, větší turné.

V květnu jste nahráli nové album Srdce Rozum Blvd. Kdy začalo vznikat?

Na podzim roku 2019 vznikla písnička k filmu Príliš osobná známosť. Nazpívali jsme ji s českou herečkou a zpěvačkou Nikol Štíbrovou. Vnímal jsem ji jako začátek práce na nové desce, nicméně covidové období, které následovalo, naše plány posunulo.

V červnu roku 2020 jsme vydali písničku Navždy a já věděl, že nastal čas na novém albu intenzivně pracovat. V té době vznikla myšlenka, jak by mohlo vypadat, jaké by mělo mít téma. Mám totiž rád, když alba alespoň v jistém smyslu působí jako celek. Nahrávka Srdce Rozum Blvd. tedy vznikala zhruba rok a půl.

V textech písniček převládá téma vztahů. Je to onen spojovatel, který album mají?

Ano, v písničkách jsou příběhy, které se týkají vztahů. Už samotný název alba Srdce Rozum Blvd. naznačuje, že se budeme bavit o srdci a také o rozumu. Téma vztahů a lásky je v naší kapele věčné. Baví mě zpívat písničky, které alespoň zavánějí vztahy a jsou o štěstí nebo trápení se vtahy spojenými.

Kdybych ale měl naprosto přesně specifikovat téma nového alba, nedokázal bych to. Vím, že ho má, ale neumím ho pregnantně popsat. Velmi souvisí s texty, které pro nás píše Vlado Krausz. On a já jsme spolu v takovém zvláštním, skoro bych řekl mystickém spojení. Aniž bychom se bavili o tématech textů, posílá mi je a ony mi naprosto vyhovují. Funguje to tak už řadu let.

Píše texty na hotovou hudbu?

U nového alba to tak bylo.

Ve vašich písničkách je výrazný melodický charakter, který podporuje skvělé muzikantství. Je to pro vás důležité?

Takhle o tom nepřemýšlím. Vím jen, že miluju písně. Vždycky mě fascinovaly takové, jež zůstávaly mezi lidmi, kteří si je zpívali i po dvaceti třiceti letech. Kolikrát je ani nemají spojené s konkrétním interpretem, ale s naprosto konkrétní vzpomínkou, chvílí či obdobím.

Vždycky jsem miloval kapely a muzikanty, kteří takové písničky uměli napsat. Mám rád různé hudební styly, ale písničkovost je pro mě nejzásadnější. Stačí říct Beatles, a už se nemusíme o ničem bavit, protože to je jasné.

Musím ale říct, že neumím skládat takříkajíc na sílu. Obyčejně mi melodie a správný akord samy zazní v hlavě, ozvou se. I když třeba cítím, že jsou nedokonalé, anebo jsem cosi podobného použil již dříve, vím, že mě intuice vede dobře a musí to tak být. Nápad je pro mě svatý.

A to muzikantství?

Souvisí s historií kapely. Hrajeme skoro třicet let a v sestavě bylo mnoho nesmírně kvalitních hudebníků, kteří kapele něco dali, něco jí zanechali. Třeba ti, kteří tíhli k jazzu, naučili nás ostatní hudební přesnosti, odpovědnosti, jiným rytmům.

A jak už jsem řekl, vždy mě bavily i jiné žánry. Nemám žádné hranice. Když třeba nějaký nový žánr zpočátku nedovedu pochopit, snažím se mu přijít na kloub, respektovat ho. Nechci stát na místě ani v rámci skládání, ani v rámci poslouchání hudby. Vždy tak uvažovali všichni členové IMT Smile. Minulí i současní.

Je tedy ve vaší hudbě absolutní svoboda?

Ano, protože mě baví i u jiných kapel. Před lety jsem viděl koncert francouzského muzikanta a zpěváka Manu Chaa. Byl pro mě neuvěřitelný a já si potvrdil, že hudba se dá dělat různými způsoby. Nechávám se rád ovlivňovat jinými muzikanty.

Kapela IMT Smile Foto: Archiv kapely

Ta stylová otevřenost je patrná mimo jiné v písničce Miesto, kterou na novém albu zpíváte s Benem Cristovaem. Jak ke spojení s ním došlo?

Bylo to naprosto přirozené. Ben se za mnou jednou na jednom festivalu zastavil, byl velmi milý a udělal na mě dojem. Když jsem pak hledal někoho, kdo by do písničky Miesto pasoval a dal jí dobrou atmosféru, vzpomněl jsem si na něho. Nevěděl jsem, jestli to bude fungovat, ale cítil jsem, že by mohlo.

Ben za námi přijel do studia, trochu jsme se o písni pobavili, napsal si svou část textu a nahráli jsme ji. Cítil jsem jeho muzikálnost. Myslím, že ji bude dál rozvíjet i v rámci jiných žánrů.

V písničce Dážď hostuje slovenská zpěvačka Nela Pocisková. Zpívá v ní ve velmi vysoké poloze, až je to trochu nepříjemné. Měli jste takový záměr?

Má představa byla, aby ženský zpěv zněl víceméně operně. Nela Pocisková mi to splnila. Jsem velmi spokojený. Slyšel jsem už z různých stran, že zpívá příliš vysoko, a dokonce prý falešně. Falešně rozhodně nezpívá a její hlasová poloha mi vyhovuje. A samozřejmě jsme už při nahrávání skladby věděli, že to není typická popová nahrávka.

Ve skladbě Peaceful Village zpívá v Anglii žijící jamajský zpěvák Winston Reedy. Jak došlo ke spojení s ním?

Winston Reedy je pro nás legenda. V osmdesátých letech byl představitelem žánru lovers rock, což je v podstatě reggae o lásce. Do písně jsme hledali někoho z reggae scény, a tak náš bubeník, který žil několik let v Londýně, oprášil své kontakty. Nakonec jsme si vybrali Winstona Reedyho.

Slyšeli jsme se pouze přes telefon, nesetkali jsme se, protože písnička vznikala v období pandemie. Nahrávky jsme si posílali e-mailem.

O čem ta písnička je?

O pláži v Kambodži, kterou dobře znám, protože jsem ji několikrát navštívil. Byli jsme tam i s kapelou, dokonce jsme hráli na tamním trhu. Bylo to místo, které zavánělo atmosférou hippies, velmi svobodné a uvolněné. Najednou se ale změnilo ve staveniště. Hippísácký ráj nemůže mít dlouhou životnost…

Mám na to místo krásné vzpomínky. Žije tam také jeden můj dobrý kamarád, ne přímo na té pláži, ale hned vedle. Kambodžu mám velmi rád.

Na posledním albu IMT Smile jste autorem hudby u všech písní. Jde vám skládání lehce?

Jsou dny, kdy to nejde. Nedostanu žádný nápad a nic s tím nedokážu udělat. Měl jsem dokonce období, už je to mnoho let, kdy jsem rok a půl nic smysluplného nenapsal.