Interaktivní výstava na motivy Malého prince vrací návštěvníky do dětství

Po vydání knihy Malý princ s jejími ilustracemi se Eliška Podzimková rozhodla vytvořit interaktivní výstavu v prostorách Vnitroblocku v pražských Holešovicích.

„Můj cíl bylo vytvořit svět, kde člověku bude příjemně, stráví tady nějakou dobu a stane se alespoň na chvíli dítětem,“ popisuje autorka.

Příchozí si mohou na výstavě prohlédnout trojrozměrné kulaté obrazy, kde jsou fyzicky zapojené různé objekty. I ty, které ilustrátorka nasbírala v zemi ohně a ledu. Nechybí islandský mech, lávové kameny a písek z černých pláží. Kromě toho se na výstavě nachází i ze dřeva vyřezaný Malý princ a vycpaná liška.

Setkání Pijana a Malého prince v podání Elišky Podzimkové. Foto: Veronika Capáková, Novinky

Návštěvník si může nakreslit beránka, poslechnout kapitolu z knihy ve stanu rozloženém uprostřed expozice či se podívat na video z Islandu, kde se celý příběh začal psát. Pro navození té správné atmosféry se celou výstavou line mlha, mečí ovce a švitoří ptáci.

Přes mobilní aplikaci ARTIVIVE může návštěvník vystavené obrazy nechat ožít díky rozšířené realitě. Stačí na fotku zaměřit fotoaparátem a rázem se Malý princ společně s liškou rozeběhnou.

Malý princ si vaří snídani Video: Veronika Capáková, Novinky

„Líbilo se mi, že tahle aplikace propojuje ilustraci a animaci. Samozřejmě mě štve, kolik času trávíme s mobily a všichni jsme na tom závislí, ale taková je doba, a když to existuje, tak nemá smysl proti tomu bojovat, ale naopak to využít k věcem, který můžou někoho potěšit, anebo otevřít jiný sféry. Nenutím nikoho si tu aplikaci stahovat, každý si to může prohlídnout, i jako by byl v normální galerii,“ uvedla Eliška Podzimková.

Malého prince autorka přenesla na Island

Nálada, melancholie a to, že celý ostrov působí jako jiná planeta. Tyto důvody přesvědčily Elišku Podzimkovou naprojektovat Malého prince právě na Island. Dva týdny tam strávila hledáním správných míst, focením a ilustracím do knihy. Nabídka ilustrovat speciální vydání přišla od nakladatelství Albatros.

„S nabídkou jsem nejdřív váhala. Malý princ je ikonická věc, do který je hrozně složitý zasahovat. Rozhodování mi ale zase tak dlouho netrvalo, protože mám ráda, když přede mě někdo postaví výzvu a já se s tím musím nějak vypořádat. Strach jsem z toho měla, ještě když Exupéry ten text sám napsal a sám ilustroval, tak je i těžký to oddělit a zpracovat to jinak, ale já jsem si dala dost zásadní pravidlo, a to, že tu originální knihu neotevřu, i přesto, že některé ty věci namalované z knížky si pamatuju,“ řekla ilustrátorka.